شاكيرا تُقبل "قدم" والدها في مقطع فيديو مؤثر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الصفحة الرسمية لـ "عرب وود"، مقطع فيديو يجمع الفنانة العالمية شاكيرا بوالدها، داخل المستشفى، عبر موقع "إنستجرام".

وظهرت شاكيرا في الفيديو وهي تحاول أن تساعد والدها ليحرك قدمه، وبعد أن قام بذلك، قبلت "قدميه".

وعلق الحساب الرسمي لـ عرب وود، على الفيديو :"شاكيرا تقبل قدمي والدها بعد مساعدتها له للقيام ببعض التمارين والعلاج الطبيعي لساقه".

ومن جانب آخر كانت شاكيرا طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تأتي بعنوان Monotonía وتخطت الأغنية حاجز الـ 78 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".