شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس تعود لمهامها كأم بعد فترة من الانشغال بأحدث أفلامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت الممثلة العالمية جينيفر لورانس لمهامها كأم مؤخراً، بعد فترة انشغلت فيها بالعمل على أحدث أفلامها إذ ظهرت بصحبة مولودها وهي تجر عربته شأنها شأن أي أم مثلما ظهرت في الصور التي التقطت لها على موقع الديلي ميل مع ابنها سي البالغ من العمر ثمانية أشهر، من زوجها كوك ماروني.



جينيفر لورانس مع ابنها

وقد انشغلت جينيفر لورانس طوال الفترة الأخيرة بالعمل على مشروعها الأخير الممثل في فيلمها No Hard Feelings، وظهرت منذ أيام في مونتوك، الواقع في هامبتونز داخل مدينة نيويورك، من اجل استكمال تصوير مشاهدها للعمل التي تحاول الانتهاء منه قريباً، وارتدت لورانس رداء أرجوانيًا فخمًا بين لقطات التصوير.



لورانس وابنها

وكانت النجمة العالمية جينيفر لورانس، قد تحدثت عن الجانب المظلم عندما حققت النجومية العالمية من خلال سلسلة The Hunger Games بعد عرض الفيلم فى عام 2012، حيث اعترفت بأنها شعرت بأنها "سلعة" وفقدت إحساسها بالسيطرة، وذلك حسبما قالت فى تصريحات خلال مهرجان لندن السينمائى.

وأضافت الممثلة البالغة من العمر 32 عامًا، وفقًا لمجلة Variety، "كنت أشعر بفقدان السيطرة على نفسى تمام"، وأدلت النجمة العالمية بهذه التصريحات لـ"فرانسين ستوك" خلال مقابلة على خشبة المسرح فى سلسلة حوارات الشاشة لمهرجان لندن السينمائى.