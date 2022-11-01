لهذه الأسباب رفض طلعت زكريا التعاون مع عادل إمام مرة ثانية.. ورد صادم من الزعيم حين قابله في كواليس أحد الأفلام!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 05:56 مساءً - الكثير من الفنانين يتمنى الوقوف أمام فنان بحجم عادل إمام، حيث أنه صاحب التاريخ الطويل والمشرف في السينما المصرية، وعلى الجانب المقابل هناك عدد من النجوم كثر سنحت لهم الفرصة للوقوف أمام الزعيم ورفضوا، وذكروا أسباب هذا الرفض

ومن أبرز هؤلاء النجوم هو الفنان طلعت زكريا حيث أنه قبل 8 سنوات قدم الفنان عادل إمام مسلسل “العراف” في شهر رمضان واختار طلعت زكريا لمشاركة بدور في هذا العمل.

لكن بعد عرض المسلسل، فاجأ زكريا المشاهدين بإعلانه أنه لن يتعاون مع عادل إمام مرة أخرى، ما شكل صدمة للجمهور المصري والعربي الذي اعتاد على فكرة أن جميع العاملين في مجال الفن يرغبون بالتعاون مع “الزعيم”.

عادل إمام وطلعت زكريا – مسلسل “العراف”

طلعت زكريا الذي توفي إثر أزمة صحية مفاجئة، كان قد تحدث في وقت سابق خلال لقاء تلفزيوني عن أسباب قراره المفاجئ.

وقال زكريا حينها إن “الوقوف أمام عادل إمام شرف لأي ممثل” واعتبر أنه نال هذا الشرف أكثر من مرة، وبالتالي شعر أن عليه التوقف والتركيز على أعماله الخاصة، حيث يقدم عادل إمام أعمالا من بطولته المطلقة، لذا فضّل زكريا التركيز على أعمال خاصة به.

طلعت زكريا – مسلسل “العراف

وأشار إلى أن الزعيم وضع اسم زكريا الثالث على شارة مسلسل “العراف” ليحل بعده وبعد حسين فهمي، إلا أن مساحة الدور المعطى به في العمل لم تعجبه ولم يستطع أن يبرز كافة إمكانياته الفنية فيها، حسب تعبيره.

عادل إمام وطلعت زكريا ونيكول سايا – فيلم التجربة الدينماركية

هذا الأمر دفع زكريا إلى اتخاذ قرار بالتوقف عن المشاركة في أعمال عادل إمام بعدما تعاونا من قبل في عدة تجارب من بينها “التجربة الدنماركية” و”عمارة يعقوبيان”.

رد فعل الزعيم على تصريحات طلعت زكريا:

وكشف زكريا أن عادل إمام دائما ما يمازحه حينما يراه وبينهما علاقة جيدة، إلا أن الأمور تختلف عندما يتصل الأمر بالعمل. واعتبر أن “النجوم يشعرون أن كرسي النجومية مثل كرسي الحاكم وبالتالي هناك خوف من اقتراب أحد من هذا الكرسي”، إلا أن زكريا شدد على أنه لا يتعامل في أعماله بهذا المنطق.

وفي لقاء صحفي لاحق، أكد زكريا أن عادل إمام “أنهى الخلاف معه” بعدما زاره في موقع تصوير أحد مسلسلاته، وحينها قدم زكريا له اعتذاره بعدما شعر أنه تجاوز الحدود في الخلاف. وقال له الزعيم حينها “أنا كبير يا طلعت” وهو ما أذاب الخلاف سريعًا. وشدد زكريا في هذا اللقاء على أنه “واحد من عشاق الزعيم عادل إمام”.

مشوار طلعت زكريا:

ولد طلعت زكريا في شهر ديسمبر عام 1960، بمحافظة الإسكندرية، وبدأ مشواره الفني خلال مسرحية الشخص عام 1982، وقدم عددًا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية

طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان “حادى بادى” من بطولة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ونورا.

وتزوج طلعت زكريا مرتين، الأولى كانت من سيدة تدعى صباح وأنجب منها ولدين: عمر، وابنته الممثلة أميمة (إيمي طلعت زكريا)، وفي عام 2005 تزوج للمرة الثانية بالخفاء من شيرين المنزلاوي والدة الممثلة هنا الزاهد بدون ان يخبر زوجته الاولى ولكنهما انفصلا في العام 2010.

الفنان طلعت زكريا كان صريح إلى حد كبير وهو ما كان يظهر عبر البرامج الذى يظهر فيها دائمًا في تصريحاته ولعل تلك الصراحة ظهرت جليًا حينما أعلن عدم عمله مع الزعيم عادل إمام بعد مسلسل (العراف) حيث أكد أن الزعيم لا يترك المساحة لمن حوله ليبدعوا إلا بحدود قائلاً: النجم لما يبقى متربع على عرش النجومية بيخاف أى حد يهز الكرسي من تحتيه، فى إشارة إلى الزعيم عادل إمام.

طلعت زكريا توفي بعد رحلة مع المرض بعدما مر بالعديد من المواقف الصعبة أبرزها مرضه الذى تسبب في دخوله غيبوبة لمدة شهرين كاملين وصف وقتها بأنها مات إكلينيكياً قبل عودته للحياة بعدها ليقدم العديد من الأدوار.

وتوفى الفنان طلعت زكريا يوم 8 أكتوبر عام 2019 في إحدى مستشفيات أكتوبر، بعد صراع طويل مع المرض .

يُذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد.

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