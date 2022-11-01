تامر فرج: “حالتي يرثى لها وربنا ينتقم من اللي عمل كده أشد انتقام”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 05:56 مساءً - أعرب الفنان تامر فرج عن غضبه وحزنه على ما تعرضت له الكلاب الخاصة به من تسميم من جانب جيرانه، وهو الأمر الذي أدى إلى وفاة إثنان منهم والباقي تتم معالجته في الوقت الحالي .

نشر تامر فرج مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع “انستجرام” للكلاب التي قد ماتت والتي تتلفى العلاج، مؤكدا على أنه لن يتنازل عن حقه وقام بتقديم بلاغ بالشرطة .

وكتب في تعليقه على الصور: “بعتذر لكل أصدقائى عن الغياب اليومين اللى فاتوا وإنى مكنتش قادر أرد على التليفون لأنى كنت في حالة يرثى لها لأن للأسف أحد الجيران انتزعت منه الإنسانية ورمى سم فئران عندى فى الجنينة وسمم كلابى” .

تابع: “اتنين منهم ماتوا والباقى بيتعالجوا .. حسبى الله ونعم الوكيل وربنا ينتقم من اللى عمل كده أشد انتقام ويتعذب العذاب اللى كلابى حست بيه يارب” .

أضاف “فرج”: “للأسف فى ناس عندها عقلية شبشب، فاكرين إن قتل حيوان عادى زى قتل ذبابة ولا ناموسة، لكن أنا مسكتش ومش هسكت والحمد لله قسم ثالث أكتوبر والمباحث استجابوا وعملوا اللازم” .