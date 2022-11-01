مرام مكرم ينعي الشيف أسامة السيد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 05:56 مساءً - نعى الفنان مراد مكرم وفاة الشيف أسامة السيد الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض .

كتب مراد مكرم في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر محبيه، كان ليه معايا موقف جميل أيام عمله في قناة “سفرة”” .

تابع: “أمي الله يرحمها طلبت مني اسأله كتب الطبخ بتاعته نلاقيها فين؟ كلمته وسألته، صمم يبعتلها المجموعه كلها مع إهداء هدية منه .. راجل محترم ومؤدب وبقاله سنين بيحارب المرض اللعين” .

وكان الحساب الرسمي للشيف الراحل أسامة السيد على موقع فيس بوك قد أعلن خبر وفاته في منشور جاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله الشيف أسامة عبدالمحسن السيد .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه” .