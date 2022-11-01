كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 05:56 مساءً - نعى الفنان مراد مكرم وفاة الشيف أسامة السيد الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض .
كتب مراد مكرم في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الله يرحمه ويحسن إليه ويصبر محبيه، كان ليه معايا موقف جميل أيام عمله في قناة “سفرة”” .
تابع: “أمي الله يرحمها طلبت مني اسأله كتب الطبخ بتاعته نلاقيها فين؟ كلمته وسألته، صمم يبعتلها المجموعه كلها مع إهداء هدية منه .. راجل محترم ومؤدب وبقاله سنين بيحارب المرض اللعين” .
وكان الحساب الرسمي للشيف الراحل أسامة السيد على موقع فيس بوك قد أعلن خبر وفاته في منشور جاء فيه: “انتقل إلى رحمة الله الشيف أسامة عبدالمحسن السيد .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه” .
كانت هذه تفاصيل خبر مرام مكرم ينعي الشيف أسامة السيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.