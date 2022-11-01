نجل مدحت صالح يقتحم عالم الغناء.. شاهدوا وسامته اللافته نُسخة من والده في شبابه!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 05:56 مساءً - اقتحم المطرب الشاب أدهم مدحت صالح، عالم الغناء بأغنية “مطمني” لتكون أحدث الأعمال الفنية له على الساحة.

ونشر نديم الشاعري منتج الأغنية، فيديو الأغنية، عبر حسابه على “فيسبوك“، وعلق: “أدهم مدحت صالح مطمني”.

أغنية “مطمني” من ألحان وكلمات: صلاح غالي، وتوزيع وماستر: نديم الشاعري، وتسجيل ستوديو : MS ، وإنتاج: نديم الشاعري”.

يُشار أن أدهم مدحت صالح ورث عن والده موهبته الغنائية حيث طرح أوّل ألبوماته في مطلع عام 2014؛ وذلك بالتعاون مع عدد كبير من الملحنين والشعراء، منهم: أحمد يوسف، ونادر نور، ومحمد مصطفى، ومودي سعيد، وعبد الرحمن شوقي، ورامي الغمراوي. ويقوم بتوزيع الألبوم بالكامل الموزّع محمد شفيق.

يُذكر أن نجل الفنان مدحت صالح هو نجله الأكبر من السيدة “ليلى صديق”، شقيقة زوجة الكابتن فاروق جعفر، والتى تعتبر أولى زيجتين للفنان من خارج الوسط الفني، والزيجة الوحيدة التي أسفرت عن وجود أبناء

فبخلاف “أدهم” رزق الفنان مدحت صالح بإبنة وحيدة وهي “رانيا”، ولكنها بعيده تمامًا عن الأضواء حيث أنه لا يوجد أى صور منشورة لها، إلا صورة نادرة وحيدة مع والدها وشقيقها الأكبر إلتقطت لهما في عمر الطفولة.س

يُذكر أن مدحت صالح قد تزوج 5 مرات على مدار حياته، وكانت أولى زوجاته الفنانة نورا، شقيقة الفنانة بوسي،إلا أن زواجهما لم يصمد طويلًا وانفصلا بعد ستة أشهر من الزواج، وعلق مدحت صالح على هذا الانفصال بأنه كان “عيب صغير” حين قررا معًا إنهاء تلك العلاقة..

وتزوج الفنان مدحت صالح للمرة الثانية من الفنانة سمية الألفي التى تكبره بسبع سنوات وكان رابع أزواجها، واستمر هذا الزواج لمدة عامين فقط حيث كانا شديدا الغيرة على بعضهما البعض لتتطلق سمية منه وتعود إلى حبها الوحيد الأول الفنان فاروق الفيشاوى.

وبعد طلاق الفنانة شيرين سيف النصر من رجل الأعمال عبد العزيز الإبراهيمى، قررت الزواج من الفنان مدحت صالح، لتكون ثالث زوجاته من الوسط الفنى، إلا أن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار سوى أربعة أشهر فقط، وكان زواجه الخامس والحالي من الكاتبة “نـورا الباز”، والتي لا يترك مناسبة إلا ويمدحها ويعبر عن مدى حبه الشديد لها، حيث قال في أحد اللقائات التلفيزيونية إنها تُعد أقرب الناس إليه، وقبلته بكل عيوبه وميزاته.

أحدث أعمال مدحت صالح

وكان الفنان مدحت صالح، كشف في حواره مع الإعلامية أميرة العادلي عبر قناة “الحياة”، كواليس أغنية “شبك يا مصري” التي طرحها مؤخرًا، وتعاون فيها مع الفنان علي الحجار والفنان محمد ثروت، قائلا: “أنا بشكرهم.. يستاهلوا إني أشكرهم طول الوقت على إنهم قبلوا يشتركوا في الأغنية الوطنية دي وحبوها.. وكل ده في حب مصر“.

وعن بداية فكرة الأغنية والتعاون الثلاثي فيها، أضاف مدحت صالح: “أنا كنت عامل الغنوة.. وأستاذ علي الحجار كلمني عشان كان في رغبة بينا من زمان إننا نقدم حاجة سوا.. عرض عليا عمل.. فقلت له طب أنا كمان هعرض عليه عمل ونختار.. فلما عرضت عليه (شبك يا مصري) عجبته جدا وتحمس.. ومتأخرش في الحقيقة ولا الأستاذ محمد ثروت اتأخر.. والحمد لله قدمناها”.

«وبينا معاد» عمل جديد يجمع مدحت صالح وشيرين رضا

من ناحية أخرى، تعاقد كل من الفنان مدحت صالح والفنانة شيرين رضا، على بطولة «مسلسل وبينا معاد».

أعلنت الشركة المنتجة انتهاءها من التحضيرات النهائية لاستكمال تصوير العمل خلال الفترة المقبلة، بعدما انطلق التصوير ليوم واحد فقط، ثم توقف بسبب إجراء بعض التعديلات على سيناريو المسلسل.

وجارٍ التعاقد مع نخبة من النجوم على المسلسل، منهم: بسمة وصبري فواز، والمسلسل تأليف هاني كمال.

مسلسل أبو العروسة 3

يُذكر أن آخر أعمال الفنان مدحت صالح هو مسلسل «أبو العروسة»، والذي قدم به دور «جابر»، ودارت الأحداث في إطار اجتماعي أسري.

وشهدت الحلقة الأخيرة من أبو العروسة 3 العديد من الأحداث وهي زواج أكرم ومريم بعد قصة حب طويلة تخللها العديد من الأزمات، وعودة طارق لزينة، واعتراف يوسف بحبه لهاجر وطلب يدها للزواج، وعودة عبير لجابر.

مسلسل أبو العروسة 3، بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ولاء الشريف، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، نانسي صلاح، نيرمين الفقي، وكارولين عزمي، وفاء صادق، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

ودارت أحداث الجزء الثالث من مسلسل أبو العروسة حول عبد الحميد وخروجه على المعاش وبدء التعامل مع مشاكل أولاده وأسرته بمشاركة زوجته عايدة.

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