شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء سلطان يحتفل بأغانيه الجديدة مع صناعها من الشعراء والملحنين .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم بهاء سلطان بأغانيه الجديدة التي طرحها خلال الأسابيع الماضية، ومنها "دلوقتي عجبناكو" و "ندراً عليا"، حيث اجتمع مع صناع هذه الأغانى من الشعراء والملحنين، حيث تعاون في الأغنية الأولى "دلوقت عجبناكو" مع الشاعرة منة القيعي وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أحمد عادل ، أما أغنية "ندراً عليا" فهى من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيي، توزيع وسام عبدالمنعم .

وأحيى بهاء سلطان مؤخرًا حفلاً غنائيا بالإسكندرية وسط حضور جماهير كبير، وقال للجمهور: "أنا بشكركم جدا ووجودكم النهاردة فوق راسى"، وقام بغناء تعالى أدلعك، كما قامت طفلة صغيرة بتقديم شوكولاتة له، فقام بتقبيل يدها كنوع من الشكر لها، واختتم الفنان بهاء سلطان حفله بأغنيات قوم اقف وانت بتكلمني، أنا زعلتك في حاجة، الواد قلبه بيوجعه، وغيرها من الأغانى.

كما انتهى الفنان بهاء سلطان من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "المطاريد" الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد حاتم، والذى تم الانتهاء من تصويره مؤخرًا ويجرى جاليا أعمال المونتاج والمكساج تمهيداً لطرح الفيلم فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، ليستمر بهاء سلطان في انطلاقته الفنية الجديدة منذ انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس.

وكانت إسعاد يونس قد وضعت نهاية خلاف سنوات طويلة بين بهاء سلطان والمنتج نصر محروس، نتج عنه عرقلة مشوار نجم كبير فى عالم الغناء، وذلك من خلال برنامجها "صاحبة السعادة" الذى استضافت فيه نصر محروس وبهاء سلطان ووقع فيه المنتج على ورقة الصلح والتنازل عن أى حق له، وقال: "بهاء فرى من نصر محروس"، لتطلق الفنانة إسعاد يونس زغرودة على الهواء. ومن جانبه وجه بهاء سلطان الشكر للفنانة إسعاد يونس بعد مساعدته على إنهاء أزمته.



بهاء سلطان يحتفل باغنيه الجديدة مع صناعها



بهاء سلطان مع صناع اغانيه الجديدة