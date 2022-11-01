شكرا لقرائتكم خبر عن دياب بطلاً أمام منى زكى فى مسلسل رمضان المقبل بتوقيع محمد شاكر خضير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم دياب بشكل رسمي على المشاركة في بطولة مسلسل النجمة منى زكى، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2023، والذى تكتبه عائلة آل دياب، ويخرجه محمد شاكر خضير، من إنتاج ميديا هاب سعدى وجوهر، حيث يعد المسلسل التعاون الأول بين دياب ومنى زكى في الدراما التليفزيونية، إذ يحتوى المسلسل على 15 حلقة فقط، ومن المقرر أن يبدأ صناع المسلسل التصوير مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، وذلك بعد الانتهاء من كافة التفاصيل، سواء التعاقد مع الممثلين، أو بناء الديكورات والملابس



منى زكى ودياب

يشار إلى أن دياب يعرض له حاليا مسلسل "المتهمة" على إحدى المنصات، ونال نجاحاً ورواجاً كبيراً بدوره، حيث يقدم شخصية ضابط يحقق في إحدى جرائم القتل، ويشارك في بطولته كلا من الفنانة التونسية درة، ومها نصار، وعادل كرم، وعلى الطيب وآخرون، إخراج تامر نادى.

أما منى زكى أنتهت مرخراً من تصوير فيلم "الجواهرجى" مع النجم محمد هنيدى، ومقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته لبلبة،أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

يذكر أن دياب طرح مؤخراً أحدث أغانيه "ياتى" وحقق نسب مشاهدة كبيرة ، كما حصلت على اشادات من مواقع التواصل الاجتماعى، نظراً لإنها من الاغالنى الخفيفة وتحتوى على موسيقى راقصة.