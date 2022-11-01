شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصري ومايان السيد يحتفلان بـ "هاشتاج جوزني" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل نجوم فيلم "هاشتاج جوزني" بالعرض الخاص للعمل مساء اليوم الثلاثاء داخل إحدى دور العرض السينمائية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يحضر العرض الخاص نجوم الفيلم أمير المصري ومايان السيد، والمؤلف محمد سمير مبروك والمخرج عصام نصار، وغيرهم من المشاركين في العمل والمشاهير.

وتدور أحداث فيلم "هاشتاج جوزني" في إطار كوميدى رومانسى من خلال شخصية فارس (أمير المصرى) الذى يعيش قصة حب مع مايان السيد ويواجهان العديد من الصعوبات حتى يتم التخلص منها واتمام الزواج في نهاية الأحداث، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، لبنى عزت وعدد آخر من الفنانين.

وكان المطرب أحمد سعد، قد طرح أغنية جديدة بعنوان "ليه بدارى" من فيلم "هاشتاج جوزنى"، كلمات محمد البوغة، ألحان شريف إسماعيل وتوزيع عادل عايش.

وقالت الفنانة مايان السيد في المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا: تحمست للفيلم بعد ما عرفت أن أمير المصرى سيشارك به، لأن أنا بحب أمير ودورى فى الفيلم يجمع بين الكوميديا والرومانسية، وأجواء الفيلم كلها كانت لذيذة وضحك وآخر يوم تضايقت لانتهاء التصوير، والسينما هى اللى بتصنع الفنان والدراما مهمة لكن كان نفسى أشتغل فى السينما ومفيش حاجة أحسن إنى ادخل السينما بفيلم هاشتاج جوزنى وإن شاء الله يقدمنى للسينما بالشكل اللى أنا عاوزاه".