شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى فى أحدث إطلالة رياضية رقيقة وجذابة على إنستجرام .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت النجمة ريم مصطفى قلوب متابعيها في أحدث إطلالة على حسابها بموقع "إنستجرام" حيث نشرت صوراً جديدة ظهرت فيهم بإطلالة رياضية رقيقة وجذابة وسط الخضرة لاقت إعجاب متابعيها الذين تفاعلوا مع الصور بمجرد نشرها.

وبدأت ريم مصطفى تصوير أول مشاهدها في مسلسل "سر السلطان" للمخرج خالد يوسف، والمستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، حيث تقدم ريم دور البطولة النسائية الأولى فى العمل الذى تخوض به تجربة جديدة ومختلفة عليها تماماً بعد أيام من انتهاء عرض مسلسلها "طير بينا يا قلبى" الذى قدمت فيه اللون الكوميدى وحقق نجاحاً كبيراً

وكان آخر أعمال ريم مصطفى، مسلسل "طير بنا يا قلبي" والذى شارك فى بطولته بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلي حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ريهام محيى، محمد المغربى، ماجده منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.

أما فى رمضان الماضى فقدمت ريم مصطفى، مسلسل "suits بالعربى" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد.



ريم مصطفى باطلالة ساحرة



ريم مصطفى فى احدث ظهور على انستجرام