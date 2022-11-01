"ديفو صغير في وشي".. عمر كمال يكشف سبب خضوعه لتجميل وزراعة شعر اللحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المطرب عمر كمال، أسباب خضوعه لعملية جراحة التجميل زراعة شعر "الذقن"، عقب تعرضه للسخرية عبر مواقع التواصل، وتصدره أمس الإثنين تريند موقع البحث جوجل.

عمر، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، كشف أسباب جراحة التجميل، وقال، :" الحمد لله أنا شعري كثيف والدنيا حلوة معايا، بس في ديفو صغير في جانب من وجهي، وكل من يعرفني، يعلم أنه في (كلف) لابد عند ظهوري أداريها بالمكياج، و ذهبت للدكتور، وقال لي نزرع حتة الكلف، ولو أعجبني، أكمل بها".

وتابع،:" فقلت اريح نفسي، وازرع وخلاص، منها أداري الكلف واعمل لوك جديد، وأصبح يوجد جزء من الذقن طبيعي، وآخر مزروع"

عمر، نفى ما تردد عن زواجه من خبيرة التجميل ندى الكامل "طليقة الفنان احمد الفيشاوي"، وأكد مشاركته في فيلم "ساعة إجابة"، مع نخبة من النجوم والنجمات، هم نبيلة عبيد، نجلاء بدر، انتصار، إيمان السيد، شريف سلامة، أيتن عامر، محمد محمود عبد العزيز.

وكشف عمر كمال، عن التغيير الذي طرأ على ملامح وجهه ، ونشر صوره بـ"اللحية" بعد إجراءه جراحة لتجميل زراعة شعر "الذقن"، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، وعلق: "وحشتوني".

و تعرض عمر، للسخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إذ توالت التعليقات عبر نشر صوره، ومنها "طبيعي جدا واحد زى عمر كمال طول عمره يتقاله يا املس اول ما يبقى معاه فلوس ويقدر يطلع لنفسه دقن مش هيتردد ..بس دى حاجه حزينه اوى يا جماعه و حاجه لها علاقه بالقوالب الاجتماعية والتنمر ..لان دا مش شعر رأس مثلا ..دى دقن هيروح يحلقها عادى، ملحوظة زرع شعر حواجبه كمان".

وكتب أخر،:" اللي معاه معاه قرش محيره.. يجيب حمام ويطيره، عمر كمال يزرع شعر دقنه".

وتأتي الصور الجديدة، بعد تأكيد عمر كمال، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، خضوعه لجراحة في الأسنان، دون الإشارة لكونها عملية تجميل.

عمر، نشر صورة له بصحبة نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، وكتب : "عملت عملية (جراحية) في ضروسي وأسناني والحمد لله بسيطة وعدت على خير ده أدى لتورم وشي بشكل كامل ويوم اجتماع النقابة بقيادة النقيب المحترم مصطفى كامل مقدرتش أروح وبعت ڤيديو تفصيلي بحالتي وشكلي واعتذرت عن وجودي اليوم ده للنقابة والناس مشكورة تفهمت الوضع واني فعلا مكنش ينفع أقدر أنزل بهذا الشكل وأظهر للناس".