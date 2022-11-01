19 نوفمبر.. وائل الفشني يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحيى المطرب وائل الفشني حفلا غنائيا يوم 19 نوفمبر الجاري بقاعة النهر فى ساقية الصاوي فى تمام الثامنة مساءً، وتم طرح التذاكر بسعر 100 جنيه.

وأحيا المطرب وائل الفشني مساء يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الماضي، حفلا غنائيا كبيرا على مسرح الزمالك لأول مرة.

وقدم وائل الفشني خلال الحفل عددا كبيرا من أهم أغانيه وتترات المسلسلات التي قام بغنائها، إلى جانب أغاني من زمن الفن الجميل، من بينها "الأقصر بلدنا" التي شارك بها حفل إفتتاح طريق الكباش، "سافر حبيبي، كنت فين يا وعد، وحياتك يا حبيبي، يا مسهرني، في قلبي غرام".

جدير بالذكر، أن وائل الفشني، يستعد في الفترة المقبلة لطرح عدد من الأغاني الجديدة والتي ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور.