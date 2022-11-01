اليوم.. محمود الليثي يطرح أحدث أغانيه الجديدة "الأجزخانة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب الشعبي محمود الليثي لطرح أحدث أغانيه الجديدة "الأجزخانة"، اليوم 1 نوفمبر الجاري.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات البوستر الترويجي للأغنية، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"ساعتين ونستمع الأجزخانة، جديد الفنان محمود الليثي".

يذكر أن المطرب الشعبي محمود الليثي طرح أحدث أغانيه "الدنيا ظالماني" وذلك عبر قناة "روتانا" الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "الدنيا ظالماني" كلمات ملاك عادل، ألحان مدين، توزيع أحمد عبد السلام، وتقول كلمات الأغنية: "أنا في الحزن غنوة بتبتدي بموال أنا، أنا القلب اللي داب م الوحدة والإهمال، أنا ونسبه جرحي مليون جرح في الميه، ونسبة فرحي مليون صفر علي الشمال أنا".

وكان المطرب محمود الليثي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوي"، على موقع "يوتيوب" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو.