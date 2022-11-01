صورة| منة فضالي بـ"الحجاب" في كواليس تصوير "سر السلطان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها من كواليس مسلسل "سر السلطان"، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2023.

وظهرت منة في الصورة مرتدية "حجاب" ، وكشفت عن اسم الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث العمل "فاطمة".

وعلقت منة على الصورة قائلة :"فاطمة مسلسل سر السلطان رمضان 2023، إن شاء الله، إنتاج شركة سينرجي الأستاذ تامر مرسي، عن قصة "سره الباتع" لـ يوسف إدريس، معالجة درامية د. خالد يوسف، إخراج د. خالد يوسف".

ومن المقرر أن يشارك المسلسل في دراما رمضان المقبل، وجاءت القائمة المبدئية لأبطال المسلسل وهم: أحمد فهمي، أحمد السعدني، أحمد عبدالعزيز، هالة صدقي، إسلام حافظ.

وتشارك الفنانة منة فضالي في فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.