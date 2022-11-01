"بين إيدين ربنا".. نادر أبو الليف يطلب الدعاء لشقيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالب الفنان نادر أبو الليف جمهوره بالدعاء لشقيقه بهجت أنور، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، أدت إلى دخولة المستشفى.

ونشر أبو الليف صورة شقيقه، راقدًا على فراش المستشفى، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلق أبو الليف على الصورة، قائلًا :"أرجوا الدعاء لأخي بهجت أنور"إبراهيم أنور"، فهو الآن بين إيدين ربنا في المستشفى ، محتاج دعواتكم بالله عليكم الدعاء، جزاكم الله كل خير".

كان الفنان نادر أبو الليف، كشف في نهاية مايو الماضي، تطورات حالته الصحية، عقب خضوعه للعلاج في العناية المركزة بأحد المستشفيات، إثر معاناته من التهاب رئوي حاد، وضعف بعضلة القلب.

الفنان نادر أبو الليف في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن حالته، وقال: "الوعكة الصحية اللي اتعرضت لها كانت جامدة، والحمد لله ربنا نجاني وعداها على خير بعد معاناتي من صعوبة في التنفس ونقص الأكسجين بسبب التهاب رئوي وضعف عضلة القلب".