هنيدي ونشوى مصطفى.. ماذا قال نجوم الفن عن الشيف أسامة السيد ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة السيد وفاته في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

ونشرت الصفحة صورة الراحل وكتبت: "انتقل إلى رحمة الله، الشيف أسامة عبدالمحسن السيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه".

ونعى عدد من نجوم الفن الشيف أسامة، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

محمد هنيدي

من بين النجوم الذين نعوا الشيف أسامة، الفنان محمد هنيدي، حيث كتب على حسابه بموقع "تويتر"، :" البقاء لله.. كان شخص عنده قبول كبير تشوفه بس تحبه... ربنا يرحمه يارب".

منير مكرم

نعى الفنان والشيف مراد مكرم، الشيف أسامة سيد، وكتب، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :" الله يرحمه و يحسن إليه و يصبر محبيه، كان ليه معايا موقف جميل أيام عمله في قناة "سفرة"، أمي الله يرحمها طلبت مني اسأله كتب الطبخ بتاعته نلاقيها فين؟ كلمته و سألته، صمم يبعتلها المجموعه كلها مع أهداء هدية منه، راجل محترم و مؤدب وبقاله سنين بيحارب المرض اللعين".

نشوى مصطفى

نعته الفنانة نشوى مصطفى وكتبت عبر صفحته الرسمية تعليقًا قالت فيه: "لا اله الا الله الف رحمة ونور فى الجنة ونعيمها يارب"

وكان آخر منشورات الشيف أسامة على السوشيال ميديا هو طلب الدعاء من جمهوره قائلا: "أحبائي رجائي أن تتذكروني في يوم، أنا في أمسّ الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدي الرحمن".

وأضاف: "تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء.. مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية.. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم".