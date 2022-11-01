21 يناير.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيًا يوم 21 يناير من العام المُقبل 2023، في مدينة دبي للإعلام.

ونشرت الصفحة الرسمية للهضبة، مقطع فيديو ترويجي للحفل، عبر موقع "إنستجرام".

وعلقت الصفحة الرسمية :"حدث طال انتظاره لهذا العام قد وصل أخيرًا، نحن متحمسون للغاية للإعلان عن الحفلة البيضاء لعمرو دياب يوم 21 يناير 2023 في مدينة دبي للإعلام".

يذكر أن الهضبة أحيا مؤخرًا حفلا غنائيًا في واحة "آيلة" بالأردن.

كما قدم عمرو دياب حفل افتتاح استاد لوسيل في قطر، في سبتمبر الماضي.

وتألق عمرو كعادته في فقرة امتدت لأكثر من 40 دقيقة، ليصبح أول مطرب يغني في الاستاد الذي سيشهد نهائي المونديال القادم، وسط تفاعل جماهيري كبير.

وغنى دياب ومعه الجمهور الكبير باقة من أجمل أغنياته مثل: "يا أنا يا لأ، أنت الحظ، وياه، رايقة، اللوك الجديد، ده لو اتساب، وقمرين" وغيرها.