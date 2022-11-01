"بقاله سنين بيحارب المرض اللعين"مراد مكرم ينعى الشيف أسامة سيد بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان مراد مكرم، الشيف أسامة سيد، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.

وكتب مراد منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، :" الله يرحمه و يحسن إليه ويصبر محبيه، كان ليا معايا موقف جميل أيام عمله في قناة "سفرة"، أمي الله يرحمها طلبت مني اسأله كتب الطبخ بتاعته نلاقيها فين؟ كلمته وسألته، صمم يبعتلها المجموعه كلها مع أهداء هدية منه، راجل محترم ومؤدب وبقاله سنين بيحارب المرض اللعين".

وأعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة السيد وفاته في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

ونشرت الصفحة صورة الراحل وكتبت: "انتقل إلى رحمة الله، الشيف أسامة عبدالمحسن السيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأعف عنه".