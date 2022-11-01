هنيدي ينعى الشيف أسامة السيد:" تشوفه بس تحبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نعى النجم محمد هنيدي، الشيف أسامة السيد بعد إعلان وفاته رسميا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر، بعد صراع مع المرض.

وكتب هنيدي عبر حسابه على تويتر" البقاء لله.. كان شخص عنده قبول كبير تشوفه بس تحبه... ربنا يرحمه يارب".

وكان آخر منشورات الشيف أسامة على السوشيال ميديا هو طلب الدعاء من جمهوره قائلا: "أحبائي رجائي أن تتذكروني في يوم، أنا في أمسّ الحاجة فيه لدعائكم وأنا بين يدي الرحمن".

وأضاف: "تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا، شاركوني بذكرياتكم ومواقفكم ولا تنسوني من الدعاء.. مشتاق لتعليقاتكم وتفاعلكم وأعرف أنني مقصر في التواصل معكم، ولكن يعلم الله مدى حبي وشوقي لكم وصعوبة التواصل في الفترة الأخيرة، منذ بدايتي من خلال الراديو والتلفزيون وبعدها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كان هدفي أن أدخل السعادة والسرور وأشارك معكم بكل ما أعلمه واتعلمه لأكون جزءًا من حياتكم اليومية وأخدم الإنسانية.. شكرا جزيلا على حبكم ودعائكم".