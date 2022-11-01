"يرتدي خواتم وسلاسل ذهبية"..محمد رمضان :"اللهم زيدنا تواضع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو جديد له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

واستعرض رمضان "خواتم" ارتداها في يده، وظهر بـ"نظارة" شمسية سوداء، على أنغام أغنيته الشهيرة "الملك".

وعلق محمد رمضان على الفيديو، :"اللهم زيدنا تواضع".

يذكر أن أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد حفله المُقبل، المقرر أن يحييه ضمن حفلات موسم الهند، في مركز دبي التجاري العالمي.

ونشر رمضان بوستر الحفل، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها: "للسنة الثانية على التوالي أقوى حفلة في موسم الهند "film fare"، في دبي بحضور معظم نجوم ونجمات بوليود، 19 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي".

وأحيا الفنان محمد رمضان حفلا غنائيا السبت الماضي، ضمن مهرجان أفريقيا الموسيقي الدولي في دبي.

وظهر محمد رمضان في الحفل بـ"غطاء" على وجهه، أثناء غنائه أغنية "يا حبيبي".

وقام بتصوير عدد من المشاهد الخاصة بمسلسله الدرامي "العمدة" الذي يخوض بطولته، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، وشهدت مراحل التصوير التفاف الجمهور اللبناني حوله لإلتقاط الصور التذكارية.

واستغل رمضان، تواجده في لبنان أيضا، وقام بزيارة مستشفى علاج سرطان الأطفال في بيروت بـ لبنان، والتقط صورا تذكارية مع العاملين وأطفال المستشفى وقدم الدعم لهم.

مسلسل "العمدة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر.