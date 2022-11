"ألذ كاست في الدنيا".. محمد الشرنوبي ينشر صورة مع فريق عمل "إيجار قديم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد الشرنوبي صورة تجمعه بفريق عمل مسلسل "إيجار قديم"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق الشرنوبي على الصورة قائلًا، :"ألذ كاست وكرو في الدنيا، إيجار قديم".

يذكر أن بدأت أولي حلقات مسلسل "إيجار قديم" على شاشة قنوات ON، يوم السبت الماضي، وذلك في تمام الساعة 8 مساء على شاشة قناة ON E، ويعاد عرضه بعد منتصف الليل، كما يذاع عبر قناة ON drama، وبدأ عرض المسلسل حصريا على منصة watch it..

ويواصل فريق عمل مسلسل "إيجار قديم" تصوير المشاهد الأخيرة خلال الأيام الحالية تمهيدا للإنتهاء من تصوير كافة الأحداث خلال ١٠ أيام على الأكثر، إذ يجتمع نجوم العمل يوميا لتصوير المشاهد الخارجية المتبقية والتي تعرض ضمن الحلقات الأخيرة للمسلسل.

جدير بالذكر أن مسلسل "إيجار قديم" بطولة شريف منير، محمد الشرنوبي، فيددرا، صلاح ‏عبدالله، ميمي جمال، هشام إسماعيل، حازم سمير، إلهام وجدي، بسمة داود، وعلاء زينهم، ‏والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت،‏وتدور ‏أحداثه في إطار اجتماعي لايت حول قانون الإيجار القديم.