فن ومشاهير

ابنة فؤاد خليل تحيي ذكرى ميلاده بكلمات مؤثرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت منة ابنة الفنان الراحل فؤاد خليل ذكرى ميلاده، التي توافق اليوم 1 نوفمبر الجاري.

ونشرت منة صورة تجمعها بوالدها، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وأنت طيب يا بابا، وحشتني قوي، وربنا يرحمك ويغفرلك، في الجنة بإذن الله".

يذكر أن الفنان فؤاد خليل رحل عن عالمنا في 9 أبريل 2012، وترك لجمهوره أعمالًا لا تنسى أبرزها :اغتصاب، الحقونا، قسمة ونصيب، قضية سميحة بدران، الشيطانة التي أحبتني، المطب، السقوط، البيضة والحجر، الذل، خلي بالك من عزوز، سفاح في مدرسة المراهقات، المجانين، وغيرها من الأعمال.

MO Nasa

MO Nasa

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