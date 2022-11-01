أميرة أديب تنشر صورا من رحلتها لـ تايلاند والجمهور يعلق (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة الشابة أميرة أديب صورًا لها، خلال رحلتها إلى دولة تايلاند، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت أميرة في الصور وسط الطبيعة في تايلاند، والتقطت صورًا مع الحيوانات، رفقة إحدى صديقاتها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :"مش دا مايوه هادية، رائعة، هالمرة مايان مش معك، رحلة سعيدة، بحب روحك العفوية، ربنا يسعد قلبك الطيب يارب، قمر كالعادة، فيل وفيله".

واحتفلت الفنانة الشابة أميرة أديب بصدور كتاب المغامرات الجديد "ما وراء العادي"، وسط جمهورها، في التجمع الخامس، وبحضور عدد كبير من أصدقاءها منهم: مايان السيد، أمير المصري، للا فضة، تميمة حافظ، مروان وليد، شهد الشاطر، أحمد عنان.

شهد الحفل إقبال كبير من متابعي ومحبي أميرة، من جميع المحافظات، وهو اللقاء الأول الذي يجمع أميرة بمعجبيها علي أرض الواقع، مما أحدث تزاحم كبير، واضطر القائمون على المركز التجاري الذي احتضن الحفل لإغلاق الأبواب لفترة من الوقت لتقليل التزاحم الذي حدث، كما شاركت أميرة الحضور العديد من الألعاب والمغامرات من داخل الكتاب، وهو الأمر الذي أضاف حالة من البهجة والسعادة للحضور.

كانت أميرة أديب نشرت فيديو على "إنستجرام"، عبرت من خلاله عن سعادتها بجمهورها، وظهرت باكية في الفيديو موجهة الشكر لجمهورها.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال أميرة أديب كان مسلسل "مين قال" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وشاركها في البطولة أحمد داش، جمال سليمان، نادين، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "نقل عام" أمام الفنان الكبير محمود حميدة.