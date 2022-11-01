لن تتوقعوا من هو والد أحمد رزق؟.. فنان شهير من الزمن الجميل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 12:50 مساءً - أحمد رزق صاحب مشوار فني صنع من خلاله بصمته الخاصة كممثل موهوب يستطيع أداء مختلف الشخصيات، وفي الوقت الذي يشتهر فيه أحمد رزق بأدواره الكوميدية، أثبت أنه قادر أيضا على تجسيد الأدوار التراجيدية في العديد من الأعمال وفي مقدمتها مسلسل “القاهرة كابول” وفيلم “الكنز”.

وإذا كان أحمد رزق قد بدأ مشواره الفني مبكرًا وهو طفل صغير فإنه استطاع أن يضمن مكانه في المقدمة ليؤكد موهبته من خلال العديد من الأعمال في المسرح والسينما والتليفزيون.

من هو والد أحمد رزق؟

والكثير لا يعلم أن أحمد رزق ينتمي لأسرة فنّية، فعمه هو الكاتب الصحفي عبدالفتاح رزق ووالده هو الفنان والمخرج المسرحي عبد المنعم رزق الذي شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال، ومنها: (فيلم قاهر الفرسان 1988 ومسلسل النوة 1991 ومسلسل الراية البيضا 1988 ومسرحية الصول والحرامي 1987) وأول مسرحية شارك فيها أحمد رزق كانت مع والده من خلال مسرحية “عالم تجن الجن” وكان في الخامسة من عمره.

والده مفتاح نجاحه

وتحدث أحمد رزق في حوار سابق له عن تأثير والده عليه وكيف دخل هذا المجال، بقوله: “والدي شجعني على دخول الفن وخاصة أنه كان يهوى الفن ومن فناني الإسكندرية العاشقين للمسرح”.

وتابع أحمد: “أول عمل قدمته في مشواري الفني كان بالمسرح ومن إخراج والدي والمسرحية كانت تحمل اسم (عالم تجن الجن) وكان عمري وقتها ستة أعوام”.

وعن شعوره حينها: “لم أكن أعرف إذا كنت سأواصل أو لا ولكن استهوتني الحالة التي وجدتها من تعليقات الجمهور، ولم أتخذ قرار الإحتراف وقتها بل أحببت اللعبة ورغبت في تكرارها من جديد”.

واختتم الفنان تصريحاته قائلًا: “دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية ودرست، ومن ثم توالت الأعمال الفنية حتى جاءت الإنطلاقة”.

زوجته وأطفاله

الفنان أحمد رزق متزوج من سيدة مغربية، من خارج الوسط الفني، تعرف عليها عن طريق إحدى الفنانات، أنجب منها ثلاثة أطفال هم «عمر ويحيى وحمزة».

وكشف أحمد رزق خلال لقائه بأحد البرامج الحوارية، إنه لا يجيد التحدث، باللغة المغربية، لكنه يفهمها جيدًا، مشيرًا إلى أن زوجته تنتمي إلى فريق الوداد المغربي، بشكل متعصب، على الرغم من انتمائه للنادي الأهلي، ودائما الاختلاف، حال لقاء الأهلي والوداد المغربي، مشيرًا إلى عدم رغبته في مشاهدة مباريات كرة القدم بصحبتها.

مسلسل حرب الجبالي

يستعد الفنان أحمد رزق لتقديم الدراما الاجتماعية الشعبية، من خلال مسلسله الجديد، «حرب الجبالي»، والمكون من 45 حلقة، على 3 أجزاء، كل جزء يضم 15 حلقة، والمقرر بدء عمليات التصوير، منتصف أغسطس الجاري، وتدور أحداثه في حارة شعبية، تعتمد على عنصري الإثارة والتشويق، داخل عائلة حرب الجبالي، والصراعات والمشاكل التي تحدث بينهم.

ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم، أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

مسلسل لام شمسية

كما ينتظر الفنان أحمد رزق خلال الفترة المقبلة بدء تصوير مسلسله الجديد، «لام شمسية» بطولة الفنانة منى زكي، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وتأجل العام الماضي، لانتشار فيروس كورونا المستجد، تأليف مريم ناعوم، إخراج كريم الشناوي.

آخر أعمال أحمد رزق

وكان آخر أعمال أحمد رزق مسلسل “فى يوم وليلة” وشارك فى بطولته داليا مصطفى، أيتن عامر، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد عز، محمد مهران، حسنى شتا، محمد جمعة، عابد عنانى، أحمد كرارة، حسام فارس، جميل برسوم، لبنى ونس، مؤمن نور، هبة عبد الغنى وضيفا الشرف سوسن بدر وميرنا نور الدين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

أما فى السينما فكان آخر ظهور لأحمد رزق في فيلم “200 جنيه” الذى عرض العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

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