شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي تكشف عن مشاركتها فى مسلسل "سر السلطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة منة فضالي عن مشاركتها بشكل رسمي في مسلسل "سر السلطان" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2023، وبدأت تصوير مشاهدها حيث نشرت صورة من سيناريو المسلسل عبر حسابها على "الفيسبوك"، معلقة: "بسم الله سر السلطان، إنتاج شركه سينرجي الأستاذ تامر مرسي، إخراج خالد يوسف".

مسلسل "سر السلطان" إنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين حيث تضم القائمة كلاً من أحمد فهمى، أحمد السعدنى، حسين فهمى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، حنان مطاوع، بيومى فؤاد، خالد أنور، اسلام حافظ، وعددد كبير من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، ويسجل العمل أولى تجارب المخرج خالد يوسف في الدراما التليفزيونية.

يذكر أن آخر أعمال المخرج خالد يوسف فيلم "كارما" الذى تم عرضه عام 2018، وقام ببطولته عمرو سعد، زينة، غادة عبد الرازق، وفاء عامر، ماجد المصرى، حسن الرداد، خالد الصاوى، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، عمر زهران، سارة التونسى، مصطفى درويش، يسرا مسعودى، والإعلامى يوسف الحسينى، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد رفيع

كما تشارك منة في مسلسل "الونش" الذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة والعمل تدور أحداثه في إطار الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، هاجر الشرنوبى، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقررعرضه على إحدى قنوات المتحدة فى موسم الشتاء.