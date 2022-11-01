شكرا لقرائتكم خبر عن ماثيو بيرى يعترف: أخفيت إدمانى للكحول عن نجوم مسلسل Friends والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الممثل العالمي ماثيو بيرى، عن محاولاته اليائسة إبقاء إدمانه للمخدرات والكحول سراً حتى لا يعرف النجوم المشاركين معه في المسلسل الشهير Friends لسنوات، لكنه يأمل الآن أن يقرأوا جميعًا مذكراته الجديدة حول هذا الموضوع.



نجوم Friends

وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، تحدث بيرى، 53 عامًا، مرارًا وتكرارًا عن إدمانه في الأسابيع القليلة الماضية في محاولة للترويج لمذكراته الجديدة، Lovers and the Big Terrible Thing، وفي صباح يوم الاثنين، ظهر على الهواء مباشرة على Good Morning America للتحدث أكثر عن إدمانه للكحول وإدمان المخدرات.

وأشار الممثل إلى أنه في أسوأ حالاته، جعله إدمانه يشرب ربع زجاجة فودكا يوميًا ويأخذ 55 فيكودين وميثادون وزاناكس، كما تحدث بإسهاب عن الإدمان في مقابلة استمرت ساعة مع ديان سوير، ولن يُطرح الكتاب حتى يوم غد ، لكن بيري يقول إنه تلقى بالفعل رسائل داعمة من "بعض" النجوم المشاركين في Friends، وقال: "لقد تلقيت بعض الرسائل الرائعة حقًا من عدد قليل منهم بالفعل ولم يُنشر الكتاب بعد".

وكان الممثل العالمى ماثيو بيرى، كشف عن التكلفة الباهظة لرحلته للتعافى من الإدمان، حيث أوضح نجم مسلسل Friends، البالغ من العمر 53 عامًا، المبلغ الذى أنفقه من أجل الحصول على مساعدة للتعافي من الإدمان، أثناء حديثه مع صحيفة "نيويورك تايمز"، بينما كان يروج لمذكراته القادمة Lovers and the Big Terrible Thing، وقال الممثل: "ربما أنفقت 9 ملايين دولار فى محاولة أن أكون متيقظًا"، وأشار أيضًا إلى أنه احتفل مؤخرًا بـ 18 شهرًا من التعافى.

ماثيو بيري

ويبلغ صافي ثروة بيري 120 مليون دولار، وفقًا لموقع Celebrity Net Worth، حيث حقق الممثل 22500 دولار لكل حلقة في الموسم الأول من Friends، مع ارتفاع راتبه إلى مليون دولار لكل حلقة في الموسمين الأخيرين (تسعة وعشرة).

وكشف ماثيو بيري، أنه كاد يموت بسبب إدمان الأفيون، الذي أدى إلى انفجار قولونه، وفي مذكراته الخاصة، قال ماثيو إنه واجه خلال الفترة السابقة من حياته مشاكل بسبب إدمانه المخدرات، وشرح تأثير الإدمان السلبي على حياته وابتعاده عن الوسط الفني وأصدقائه.

وأوضح بيري، أنه عانى من ثقب في الجهاز الهضمي، وقضى أسبوعين في غيبوبة و5 أشهر في المستشفى واضطر إلى استخدام كيس القولون لمدة 9 أشهر لعلاج الأزمة الصحية، وأضاف: "أخبر الأطباء عائلتي أن فرصة نجاتي 2% وُضعت تحت جهاز الأوكسيجين خارج الجسم الذي يقوم بمهام التنفس للقلب والرئة وهي المرحلة الأخيرة للمريض قبل الوفاة"، وقال بيري إنه تجاوز أزمته الصحية ولم يتعاط المخدرات منذ فترة.