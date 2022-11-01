شكرا لقرائتكم خبر عن يوفينتوس يرصد التعاقد مع نجم وسط تشيلسي فى الإنتقالات الصيفية القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفينتوس يراقب الموقف الحالي للنجم الإيطالي جورجينيو، نجم وسط تشيلسي الإنجليزي، خاصة أن اللاعب ينتهي تعاقده مع "البلوز" فى نهاية الموسم الحالي، مما يسمح له بالتوقيع لأي فريق فى يناير المقبل حال عدم توصله لإتفاق نهائي مع الفريق الإنجليزي حول تجديد عقده.

ولم يدخل فريق يوفينتوس الإيطالي فى مفاوضات مباشرة مع اللاعب حتى هذه اللحظة، ولكن مسئولي الفريق يضعون اللاعب ضمن قائمة إهتمامات الفريق فى الفترة المقبلة، مفضلة الإنتظار لمعرفة الموقف النهائي للاعب بالإستمرار مع تشيلسي من عدمه فى الفترة اامقبلة، ومن ثم السعي وراء ضم اللاعب دون الدخول فى مفاوضات مع النادي الإنجليزي.



أسباب تدفع يوفينتوس للتعاقد مع اللاعب!

وينوي نادي يوفينتوس التعاقد مع جورجينيو، فى ظل عدم إقتناع المدرب الإيطالي أليجري بالمستوي السيئ الذي يقدمه مانويل لوكاتيلي، نجم وسط الفريق، خاصة أنه لم يظهر بالشكل الإيجابي له هذا الموسم سواء فى الدوري الإيطالي أو دوري الأبطال، الأمر الذي يجعل نجم نادي تشيلسي خيارًا مميزًا للفريق نظرًا لخبراته الكبيرة.



موقف اللاعب من تجديد تعاقده مع تشيلسي

ومن جانبه لم يتوصل اللاعب مع مسئولي تشيلسي لأي إتفاق بشأن تجديد تعاقده مع الفريق، لا سيما أن اللاعب يمتلك العديد من العروض الأوروبية الكبري على رأسها برشلونة وباريس سان جيرمان، للرحيل عن الدوري الإنجليزي، وهو الإتجاه السائد فى الفترة المقبلة بصورة كبيرة.