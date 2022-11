شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مهرجان البحر الأحمر التنفيذى: السينما المصرية هى الأهم فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

وقال محمد التركى: "سوف يتم عرض 131 فيلما فى المهرجان منهم 21 فيلما سعوديا 7 من أفلام طويلة والباقى أفلام قصيرة أما فيلم الافتتاح هو البريطانى الباكستانى What's Love Got to Do with It وفيلم الختام الفيلم السعودى "طريق الوادى" وتم تصويره فى السعودية وما توقعت انه هيجى اليوم اللى يكون فيه مهرجان وكمان فيلم الختام فيلم سعودى ودى لحظة مهمة جدا هذا العام، وأنا سعيد ومتفائل بالأفلام التى اخترناها فى الدورة الثانية وفى أفلام من جميع أنحاء العالم ومنها الفيلم الكورى للمخرج اللى بحبه بارك شان ووك وفيلمه Decision to Leave هيتعرض فى المهرجان ومتوقع أن الفيلم هيترشح للأوسكار هذه السنة".

وأضاف محمد التركى فى حديثه: "علاقتنا قوية مع مهرجان القاهرة والسينما المصرية هى أهم سينما فى المنطقة من أغلب السنين و كبرنا وإحنا بنشوف أفلام مصرية وحتى فى فعاليات مهرجان البحر الأحمر دائما فيها ممثلين من مصر النجمة يسرا دائما معانا وبتحضر وكرمنا فى الدورة الأولى النجمة ليلى علوى".

وبسؤاله عن المهرجانات التى انطلقت انطلاقة قوية ثم توقفت قال محمد التركى :" الخطة أن المهرجان يستمر بهذا المستوى وكمان يتوسع ويصير أقوى وأجمل فى السنين الجاية".