شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة تحتفل بعيد زواجها: من 9 سنين قلت نعم وكانت أحلى وأصدق كلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المطربة اللبنانية كارول سماحة بعيد زواجها التاسع، حيث نشرت فيديو من حفل الزفاف يجمعها بزوجها من خلال حساب الإنستجرام الخاص بها، وعلقت عليه بـ"من 9 سنين قلت نعم وكانت أحلى وأصدق كلمة بقولها بكل حياتى Love you".



كارول سماحة تحتفل بعيد زواجها

وعلى جانب آخر شهد مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات كاملة العدد، وهو دليل على شغف الجمهور المصرى بحفلات المهرجان التى تضم كبار نجوم الفن فى مصر والوطن العربى.

وآخر الحفلات التى بيعت كامل تذاكرها وكانت كاملة العدد حفل النجمة كارول سماحة على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية.

وقدمت من خلاله عددا كبيرا من أغانيها التى تفاعل معها الجمهور منها غالى عليا وحبيت دلوقت ومش هعيش وشكرا وسهرانين وأقول أنساك وفوضى وانسى همومك واسمعنى، كما قدمت أغانى باللهجة الإنجليزية، وغنت لأم كلثوم وصفولى الصبر وسط هتاف كبير من جمهور مهرجان الموسيقى العربية.

وافتتحت النجمة كارول سماحة حفلها الغنائي على هامش مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31 على المسرح الكبير داخل دار الأوبرا المصرية بأغنية إجازة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقالت كارول سماحة إنها مبسوطة بالمشاركة بالغناء في مهرجان الموسيقى العربية، ويارب تكون سهرة حلوة ليكم، مشيرة إلى أن دار الأوبرا المصرية تحافظ على شكل الفن والموسيقى ويارب نعمل احلى سهرة.