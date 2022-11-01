وائل جسار يحيي حفلا غنائيا في الدوحة في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد المطرب اللبناني وائل جسار لإحياء حفلا غنائيا يوم 3 نوفمبر الجاري بأحد الفنادق الكبرى في الدوحة.

ونشر جسار بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليه :"انتظروني الخميس القادم بتاريخ 3 نوفمبر بالدوحة".

وأحيا النجم اللبناني وائل جسار، حفلا غنائيا داخل مركب السرايا المطل على كورنيش النيل بمنطقة الزمالك بالقاهرة، أغسطس الماضي.

وقدّم وائل جسار الفقرة الختامية للحفل، وغنى مجموعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عياش، ومنها: "غريبة الناس، بتوحشيني، جرح الماضي، مشيت خلاص، النهاية واحدة، عمر واحد، خليني ذكرى، مخبي إيه، عيان، ومليون أحبك"، بجانب أحدث أعماله الغنائية "أنا مش مصدق" والتي طرحها الفترة الماضية مع الشاعر منصور الشادي، والملحن وليد سعد، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.