اليوم.. كارمن سليمان ضيفة أنس بوخش في برنامج" abtalks "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل الفنانة كارمن سليمان ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، في برنامج" abtalks"، المذاع عبر موقع " يوتيوب"، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر الجاري في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الإمارات.

وتكشف كارمن سليمان خلال الحلقة عن أسرار من حياتها الشخصية وزواجها من الملحن مصطفى جاد، وحياتها العائلية مع أهلها.

وأوضحت كارمن في برومو الحلقة أن عائلتها كانت غنية وبعد وفاة جدها، تغيرت الأحوال المادية.

من ناحية أخرى طرحت الفنانة كارمن سليمان أحدث أغانيها الخليجية "خيرة"، عبر حسابها الرسمي بموقع "يوتيوب".

أغنية "خيرة" من كلمات عبداللطيف آل شيخ وألحان عبدالقادر الأحمد وتوزيع مكس وماستر محمد عصمت، وتسجيل صوت ماهر صلاح.

يذكر أن كارمن سليمان قدمت تتر مسلسل "أعمل ايه"، بطولة الفنانة صابرين وخالد الصاوي، نور إيهاب، هناء الشوربجي، طارق عبد العزيز، نهال عنبر، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد الحناوي وإخراج أحمد عبد الحميد.