موعد حفل سعد لمجرد في الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد النجم المغربي سعد لمجرد لإحياء حفلا غنائيا ضخما في دولة الكويت، وذلك يوم 18 نوفمبر الجاري، وذلك في قاعة البركة كراون بلازا".

ونشر لمجرد مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، يروج فيه للعمل، وعلق عليه قائلًا :"انتظروني يوم 18 نوفمبر في قاعة البركة كراون بلازا، جمهور الكويت الطيب الذواق وحشتوني بزاف".

وطرح الفنان سعد لمجرد، مؤخرًا أغنيته الجديدة "الحلق"، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي.

يذكر أن سعد لمجرد شارك مع الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرا في أغنية "من أول دقيقة"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.