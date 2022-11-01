ملحم زين لـ"الحياة": أحب نغمة المهرجانات الشعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

على هامش حفله بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ31، الذي تنقله شبكة تليفزيون الحياة حصريا عبر شاشتها، وجه المطرب ملحم زين الشكر لجمهور المهرجان على تفاعلهم الكبير معه، قائلا: "كانت حفلة حلوة كتير".

أضاف "زين" في حواره مع المذيعة آية الغرياني على قناة "الحياة"، أنه تأخر بعض الشيء في الغناء باللهجة المصرية، لافتا إلى أنه قدّم أغنية باللهجة المصرية من قبل، ويبحث حاليا عن أعمال جديدة أخرى، قائلا: "هلأ عم نحضر كذا شي مع كذا ملحن.. عم نجرب نختار شي نقدمه للجمهور المصري".

تابع: "بحس إني اتأخرت في الغناء بالمصرية بس كله ملحوق.. الأغنية المصرية أولوية بالنسبة لي الفترة المقبلة".

وعن رأيه في أغاني المهرجانات الشعبية، قال ملحم زين: "أنا من الناس اللي بتحب نغمة المهرجانات، ولكن أنا مشكلتي بالكلام وتحديدا الكلمة النابية.. متل ما قال نقيب الموسيقيين مصطفى كامل.. الكلمة عم توصل لكل بيت ولكل الناس.. بس الشباب اللي بيغنوا كلهم حلوين وعم يعملوا أغاني حلوة بس الكلام ينتبهوا له.. إنما اللحن الخفيف الشعبي بتاع الشارع موجود من زمان بلبنان وبمصر".

وأحيا ملحم بمشاركة الفنانة جنات حفلا مساء أمس الاثنين على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 31.