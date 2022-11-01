علا رامي: "قفلت باب الزواج ونجلي يُعاني من سوء الحظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة علا رامي، عن فكرة تكرار الزواج مرة أخرى، وأيضا نجلها الفنان عمر خورشيد.

وقالت علا، ببرنامج "البخت"، إن فكرة الزواج بعيدة تماما عن تفكيرها، مُضيفة:" قفلت باب الجواز، وفكرة الجواز مبقتش موجودة بالنسبة لي، ومش عايزة حاجة تنغص عليا عيشتي".

وتابعت، أن نجلها الفنان عمر خورشيد يُعاني من سوء الحظ، مُشيرة إلى أنها قدمت معه فيلمين، ولا تعلم مصيرهما حتى الآن.

وأضافت: "للأسف عمر متعلمش مني، بيتعرض عليه عروض قليلة، وبيناله منها سوء حظ، وعملت معاه فيلم (براءة رانيا وسكينة)، ومكملش، وفيلم (ويزو اسكول) جاهز من 3 سنين، وكان المنتج هو نفس المخرج الله يرحمه علي رجب، ومش عارفين مصيره".

يذكر أن آخر أعمال علا رامي مسلسل "البيت بيتي"، وهو من ﺇﺧﺮاج خالد مرعي، ﺗﺄﻟﻴﻒ كريم سامي، أحمد عبدالوهاب، وبطولة كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، سامي مغاوري.