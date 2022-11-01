شكرا لقرائتكم خبر عن بين مصر والإمارات والسعودية.. 4 عروض خاصة لفيلم "تحت تهديد السلاح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم صناع فيلم "تحت تهديد السلاح" للنجم حسن الرداد، 4 عروض خاصة في الدول العربية، حيث ينطلق أول عرض خاص اليوم الإثنين في مدينة دبى بالامارات، أما العرض الخاص الثانى والثالث سيكون يوم الأربعاء 2 نوفمبر المقبل في مدينة الرياض ويوم الخميس 3 نوفمبر في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، أما العرض الخاص الرابع والأخير سيكون في القاهرة يوم الأحد 5 نوفمبر، وتحديدًا في مدينة 6 أكتوبر.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "تحت تهديد السلاح" للنجم حسن الرداد، الأفيش الرسمي للفيلم، حيث ظهر بطل العمل النجم حسن الرداد ممسكًا سلاحًا، كما طرح الإعلان الرسمي له، والذى سيطر عليه أجواء الأكشن والتشويق والإثارة.

وتدور قصة فيلم "تحت تهديد السلاح" في إطار الأكشن والإثارة بدءاً من جريمة قتل حدثت بالفعل، حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

وحجز فيلم "تحت تهديد السلاح" مكانه في دور العرض مبكراً حيث ينطلق يوم الأربعاء 3 نوفمبر، والفيلم بطولة حسن الرداد، مى عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جورى بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، ، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.