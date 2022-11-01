شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيى الدين يحتفل بعيد ميلاده اليوم.. اعتزل التمثيل وعاد مرة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الثلاثاء عيد ميلاد الفنان محسن محيي الدين، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية على مدار مشواره الفني وترك بصمة كبيرة مع جمهوره، حيث قدم أول عمل فى التليفزيون عام 1970 وكان مسلسل "القاتل" ودخل مجال العمل الفني على يد المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين الذى اكتشفه، ودخل مباشرة لأدوار البطولة سواء في السينما أو على خشبة المسرح.

حصل "محسن محيي الدين" على بكالوريوس المعهد العالي للسينما قسم إخراج، وعمل فى بداية حياته الفنية فى الإذاعة عام 1969، وفي عام 1970 اشترك فى مسرحية (حرم معالي الوزير)، بعدها قدم الكثير من عروض مسرح الطفل ومسرح المائة كرسي، ثم مسرحية (عاشق المظاهر) عام 1976.

أخرج "محيي الدين" فيلم "شباب على كف عفريت" عام 1990، وقام ببطولته أيضا، إلا أنه في بداية التسعينيات فاجأ الوسط الفني باعتزاله مجال التمثيل مع زوجته الممثلة نسرين أيضا التى اعتزلت هى الاخرى، إلا أنه قرر العودة مرة آخرى للمجال الفني من خلال فيلم "الخطاب الأخير" عام 2013، وذلك بعد اعتزال للوسط الفني دام 23 عاماً. وبعد عودته شارك في مسلسلات (المرافعة) و(فرق توقيت) التى عرض في موسم رمضان عام 2014.

حصل على شهادة تقدير عن دوره فى فيلم (إسكندرية ليه) من مهرجان جمعية الفيلم بالقاهرة عام 1980، وفى نفس العام حصل على جائزة مسابقة الدولة للسينما.