شادي شامل ينشر صورا جمعته بـ تامر حسني وإيمان العاصي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك الفنان شادي شامل جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورًا تجمعه بالفنان تامر حسني، والفنانة إيمان العاصي.

واكتفى شادي في تعليقه على صوره مع إيمان بوضع قلبين، بينما كتب تعليقا على صوره مع تامر "كان يوم حلو يا تيمو".

شادي عرفه الجمهور من خلال تقديمه لدور "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، في مسلسل "العندليب.. حكاية شعب" والذي تم تقديمه عام 2006، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، بينهم: كمال أبو رية، عبلة كامل، محمد الشقنقيري، هيدي كرم، لقاء الخميسي، أحمد فلوكس.