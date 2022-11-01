بالصور| جنات تستقبل الورود في مهرجان الموسيقى العربية وملحم زين يطرب الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أحيت الفنانة جنات بمشاركة الفنان ملحم زين، مساء أمس الاثنين 31 أكتوبر حفلا ضمن فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمُقام على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية.

واستقبلت جنات باقة من الورود من الجمهور، وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في المهرجان، موجهة الشكر للقائمين عليه، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة.

وغنى ملحم زين في فاصله الغنائي باقة متنوعة من أشهر وأجمل أغانيه والتي أطربت الجمهور، الذين تفاعلوا معه، كما عبر عن فخره بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية.