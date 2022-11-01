بعد طرحه.. تامر حبيب يوجه رسالة لصناع فيلم "تحت تهديد السلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص المؤلف تامر حبيب، على تهنئة صناع فيلم "تحت تهديد السلاح" بعد طرحه بالسينمات مساء الاثنين بالإمارات.

وكتب تامر، عبر حسابه على إنستجرام: "مبروك يا أبو علي يا حبيبي، مبروك يا أيمن يا زميلي، مبروك يا شيكا القلب من جوه، مبروك يا مي يا حلوة، ومبروك يا عم أحمد يا سبكي يا حبيبي يا أجدع راجل في الدنيا.. ومبروك يا كل أسرة الفيلم".

ومن المقرر طرح الفيلم يوم 3 نوفمبر في السينمات ودور العرض المصرية.

الفيلم تدور أحداثه في إطار أكشن، إذ يبحث بطل الفيلم عن حبيبته السابقة للزوج منها، ولكن تحدث عدة مفاجآت خلال الاحداث تغير حياته.

فيلم "تحت تهديد السلاح" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، وإنتاج السبكي للإنتاج السينمائي، وبطولة النجوم: حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن وغيرهم.