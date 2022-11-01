الجمعة.. ديزي جوبلينج وهاني عادل ونهى فكري في حفل تحت سفح الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعزف لاعبة الكمان البريطانية ديزي جوبلينج تحت سفح الأهرامات لأول مرة وذلك في حفل يُشارك فيه فنانون مصريون وعالميون، من بينهم الفنان هاني عادل وفرقة وسط البلد، ومغنية الجاز نهى فكري، بجانب فرقة موسيقية مكوّنة من اللاجئين وفناني فرقة أفروكايرو ويجمعهما سويًا مخرج الحفل الموسيقي أحمد عمر.

وينطلق الحفل يوم الجمعة المقبل 4 نوفمبر ليمزج العرض الموسيقي Irradiance الموسيقى الغربية والمصرية والإفريقية في عرض من الصوت والضوء يحدث لأول مرة، ليُعتبر العرض واحدًا من الحفلات المميزة في مصر.

ومن ضمن فقرات الحفل، تقدم مؤسسة للإرشاد الموسيقي فرقة موسيقية من الشباب الذين جمعتهم من مناطق مختلفة في القاهرة ليقوموا بتقديم أغانيهم ومنحهم فرصة لبناء ثقتهم من خلال الإبداع الفني.