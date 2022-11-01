بعد تألقه في"the voice kids"..هاني محروس يطرح "أنا حد جديد" لـ خالد الفايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرح المنتج هاني محروس، أولى أغنيات نجم "ذا فويس كيدز" الفنان خالد الفايد، تحت اسم "أنا حد جديد" عبر القنوات الفضائية و "يوتيوب".

أغنية "أنا حد جديد" من كلمات منى عبد العزيز، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع شريف قاسم، جيتار مصطفى أصلان، وكمنجة مصطفى العطار، وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

ويأتي الكليب ضمن ألبوم يضم ٨ أغنيات تم العمل عليهم مع المنتج هاني محروس على مدار أكثر من عام ونصف مع مجموعة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين.

جدير بالذكر أن، المطرب خالد الفايد، كان قد أثار ضجة كبرى عند ظهوره في مرحلة "الصوت وبس" بالموسم الأخير من برنامج "ذا فويس كيدز" إذ خطف أنظار الجميع بصوته القوي واطلالته بالجلباب البلدي المصري، وتوقع الجميع صعوده للحلقة الأخيرة من التصفيات.