شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب Halloween Ends يحصل على تقييم سيئ من النقاد العالميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم الرعب Halloween Ends على تقييم وصل إلى 41% من قبل 236 ناقدا عالميا، و57% من قبل أكثر من 1000 مشاهد معتمد من خلال موقع التقييمات Rotten Tomatoes، وذلك بعد طرح العمل يوم يوم 14 أكتوبر الجارى، بدور العرض المختلفة حول العالم، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

ويدور الفيلم الجديد Halloween Ends، بعد أربع سنوات من أحداث Halloween Kills، حيث تعيش لوري مع حفيدتها أليسون، وتنتهي من كتابة مذكراتها، وبالرغم من انها لم تر مايكل مايرز منذ ذلك الحين، ألا أن لوري قررت، بعد أن سمحت لشبح مايكل بتحديد واقعها ودفعه لعقود من الزمن، أن تحرر نفسها من الخوف والغضب وأن تتبنى الحياة، ولكن عندما يتم اتهام شاب، كوري كننجهام، بقتل شخص كان يرعى أطفاله، فإنه يشعل سلسلة من العنف والإرهاب التي ستجبر لوري أخيرًا على مواجهة الشر الذي لا تستطيع السيطرة عليه، مرة أخيرة وإلى الأبد.

فيلمHalloween Ends، من بطولة كل من جيمي لي كورتيس، كايل ريتشاردز، ويل باتون، آندي ماتيشاك، ستيفاني ماكنتاير، روهان كامبل، جيمس جود كورتني، كانديس روز، ميشيل داوسون، إميلي برينكس، ديلون بيليسل، كيراون هاريس.

قام بإخراج فيلم الرعب الجديد Halloween Ends، ديفيد جوردون جرين، الذى شارك في تأليف العمل بـ جانب كل من كريس بيرنييه، جون كاربنتر، ديبرا هيل، بول براد لوجان، داني ماكبرايد.