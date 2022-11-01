كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 05:47 صباحاً - تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا من احتفال اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي بعيد الهالوين مع ابنتيه كيان ومكة.
الصورة نشر ها محمد صلاح لابنتيه عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، حيث ظهرتا وهما ترتديا أزياء مناسبة للهالوين.
وكالعادة فقد اثارت الصور غضب جمهور محمد صلاح خاصة وان اسم ابنته مكة حيث جاء في التعليقات “مكة تحتفل بالهالوين فيه حاجة غلط” ليجيبه اخر “ما الرياض بتحتفل بالهالوين”.
من ناحية اخرى، يستعد محمد صلاح للمشاركة مع فريقه ليفربول الإنجليزى لمباراة نابولي الإيطالي التي تقام في العاشرة من مساء الثلاثاء على ملعب “أنفيلد” ضمن منافسات الجولة السادسة والختامية من دور المجموعة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح يثير الجدل بعد نشره صورة ابنتيه اثناء احتفالهما بالهالوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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