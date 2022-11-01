تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

عقد مساء الاثنين، المؤتمر الصحفي للدورة الرابعة لمهرجان أصدقاء متحف قصر المنيل للموسيقى العالمية، بمنطقة القصر العيني، والتي تقام بقصر الأمير محمد علي، في الفترة من ٢ إلى ٩ نوفمبر ٢٠٢٢، تحت رعاية وزارتي الثقافة والسياحة والآثار.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن الدورات السابقة تضمن عرض مشاهد من الحفلات السابقة والحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته دورات المهرجان.

كما تم عرض فيديو خاص بالفنان العالمي عبدالمنعم كامل، تقديرا لجهوده كأحد رواد فن الباليه في مصر، خاصة مع افتتاح المهرجان بباليه بحيرة البجع التي كان أحد أبطالها.

وقال البرنس عباس حلمي، إن جمعية أصدقاء متحف محمد علي باشا بالمنيل حريصة على دعم جهود وزارة السياحة والآثار في ترميم المتحف باستمرار.

وتابع: لدينا في مصر تراث كبير، ولدينا متحف جميل يجد إقبالا كبيرا من الزوار حتى أنه بات أكثر المتاحف إقبالاً بعد المتحف المصري، وبه حديقة تاريخية ونادرة وبعض الأشجار عمرها يصل إلى ٥٠٠ عام.

وأضاف: بجهود ذاتية من جمعية أصدقاء المتحف، نقوم الآن باستكمال افتتاح المتحف الخاص بالأمير محمد علي، ورأينا أن المهرجان وسيلة مهمة لكي نساهم في استمرار دعم ورعاية القصر والاهتمام بما يتضمنه من تراث وآثار.

فيما قالت الفنانة العالمية والميتزوسوبرانو جالا الحديدي، عبر فيديو لها من ألمانيا لحضور المؤتمر: "لم أستطع حضور المؤتمر لتواجدي في ألمانيا، وعدم وصولي إلى مصر حتى الآن، واعتز بالمهرجان خاصة أنني شاركت في جميع دوراته منذ انطلاقه، وانتظروني في حفل بصحبة الموسيقار العالمي رمزي يسي".

بينما قالت الفنانة العالمية والسوبرانو فرح ديباني: "بدايتي كانت في الإسكندرية وشاركت في هذا المهرجان عام ٢٠١٩ وحصلت على جائزة الفنان حسن كامي، وأطمح في أن أسعد الجمهور بالغناء والموسيقى".

وشددت على أهمية مهرجان قصر المنيل مؤكدة أن حفلاته التي تقام في مصر تفيد الجمهور في مشاهدة أعمال فنية عالمية مختلفة وتقديم ثقافات مختلفة وثقافات جديدة.

وأضافت: "وقوفي أمام الرئيس الفرنسي ماكرون لم يكن أمرا سهلا، لأن اهتمامي كان منصبا على الغناء وبعد لقائه أفقت واستوعبت ما حدث، وأدركت الموقف ولم أكن أشعر به في وقتها"، مشيرة إلى أن لديها حفل في مصر خلال شهر فبراير المقبل، كما تستعد لتقديم حفلين في برلين والبحرين.

أما الموسيقار العالمي رمزي يسي، فقال: لقد تم تطوير المهرجان هذا العام وإضافة العديد من الأنشطة الجديدة، ولأول مرة نجد مشاركة باليه بحيرة البجع في الافتتاح، وكذلك الفلامنكو في اليوم الثالث.

وأضاف: خصوصية هذا المهرجان تكمن في أنه يقام في مكان أثري خاص، ولذا أتمنى تعميم هذه التجربة وتقديم العديد من المهرجانات بعدد من الآثار الهامة، على أن يهتم كل مهرجان بالفنون التي يجب عليه أن يقدمها لتحقيق التنوع والتنافس، لأن كل مكان له مواصفات خاصة، وفي القاعة الذهبية بالمتحف قررنا تقديم الحفل الأخير لأننا وجدنا أن رنين الصوت واضح جدا وقوي ويساعدنا على أن يخرج الحفل بشكل مناسب.

وتشهد ليالي المهرجان عروض فنية لأشهر عروض الباليه العالمي وفقرات موسيقية وغنائية عالمية بمشاركة أهم الموسيقيين العالميين.

يفتتح المهرجان أولى لياليه بأشهر عروض الباليه العالمية والتي تتضم ثلاثة فصول من روميو وجولييت، تانجو، سبارتاكوس.

بالإضافة إلى الفاصل الثاني من العرض العالمي الأشهر بحيرة البجع بمشاركة باليه أوبرا والفريق الفرنسي القاهرة تدريب وإشراف الفنانة العالمية إرمينيا كامل.

العروض بطولة نخبة من أبرز نجوم الباليه بالأوبرا، منهم: هاني حسن، اوديت، كانيزنيا، زابيرجينا.

وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ باليه بحيرة البجع التي يعرض فيها بمكان مفتوح خارج المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وهي حديقه قصر المنيل.

وفي الليلة الثانية يلتقي عشاق الموسيقى والغناء الكلاسيكي مع أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو الصاعد أحمد فراج، ومشاركة الفنانة العالمية فرح ديباني، والتي لفتت أنظار العالم مؤخرا بإحياءها حفل فوز الرئيس الفرنسي ماكرون بالرئاسة للمرة الثانية خلال خطاب النصر، وتعد أول مغنية مصرية والأولى في العالم العربي تنضم إلى أوبرا باريس، وحازت عدة جوائز موسيقية عالمية، من بينها أفضل مغنية أوبرا شابة في أوبرا باريس، كما منحتها السفارة الفرنسية وسام الفنون والآداب، سبق وان كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ.