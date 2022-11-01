فن ومشاهير

مهرجان القاهرة السينمائي يجدد تعاونه مع الجامعة الأمريكية في دروته الـ44

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة النجم الكبير حسين فهمي، عن تجديد تعاونه مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ44، التي من المقرر انطلاق فعالياتها 13 نوفمبر الجاري.

وصدر بيانا صحفيا من مهرجان القاهرة السينمائي، جاء فيه: تم توقيع الاتفاق بين كل من الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان والدكتور أحمد الدلال، رئيس الجامعة الأمريكية بحضور د.ميرفت أبو عوف، المستشار الأكاديمي للمهرجان.

ويتضمن الاتفاق على إقامة عدد من عروض الأفلام في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي وأيضا ورش عمل وأنشطة مختلفة بمشاركة طلاب الجامعة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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