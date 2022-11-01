وفاة الشيف أسامة السيد مقدم برنامج “من مطبخ أسامة” بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 03:50 صباحاً - أعلنت الصفحة الرسمية للشيف أسامة السيد عن وفاة الشيف المصري الشهير، الذي قدم العديد من البرامج التليفزيونية الخاصة بالمطبخ، وذاع صيته في كثير من البلدان.

والجدير بالذكر أنه فى 21 سبتمبر الماضى كتب الشيف أسامة بوست عبر صفحته الشخصية يقول فيه : “أحبائي.. رجائي أن تتذكروني في يوم أنا أمس الحاجة فيه لدعائكم، وأنا بين يدي الرحمن، فقط تذكروا كل حاجة جميلة وذكرى حلوة خلال رحلتنا سوا”.

من هو الشيف أسامة السيد؟

والشيف أسامة السيد، هو شيف وطباخ مصري اشتهر بتقديم عدد من برامج الطهي كان اخرها برنامج «من مطبخ أسامة» على شاشة «سفرة»، ويتابعه عبر صفحته بفيسبوك أكثر من 7.5 مليون شخص.

بدأت رحلة أسامة السيد في المجال الإعلامي عندما أسس “مؤسسة السيج” عام 1988 وهي شركة متخصصة في إنتاج برامج الطهي المصورة والمسموعة وطباعة الكتب المعنية بفنون الطهي وتقديم أفضل الاستشارات الغذائية في صناعتي الطعام والفندقة في مختلف دول العالم.

وقد كانت بداية البرامج الإذاعية من خلال إذاعة صوت أمريكا عام 1992، ثم الشبكة العربية الأمريكية وإذاعة الشرق الأوسط المصرية، كما قام الشيف أسامة بإعداد وتقديم برامج إذاعية في فنون الطهي والتغذية باللغتين العربية والإنجليزية بُثت في مناطق متفرقة من الولايات المتحدة وكندا.

قام بإنتاج وإعداد وتقديم برنامجه التليفزيوني الأول “بالهنا والشفا” عام 1991 والذي قام بتسجيل حلقاته التي تزيد عن ألف وخمسمائة حلقة في الولايات المتحدة الأمريكية وأذيعت على شاشة قناة إم بي سي الفضائية و ANA الأمريكية، والذي كان أول برنامج طهي على الفضائيات العربية وحقق نجاح باهر على مدار عدة سنوات.

ثم أطلق برنامجه الثاني “مطبخ سي السيد” عام 2002 والذي أذيع على شاشة قناة دريم المصرية مع بداية انطلاقها، ثم قام بإطلاق برنامج “مع أسامة أطيب” لأول مرة عام 2004 والذي عرض على شاشة تليفزيون دبي واستمر على مدار تسع سنوات.

وفي عام 2015 أطلق برنامجه الحالي “من مطبخ أسامة” على قناة سي بي سي سفرة عام 2015 وهي أول قناة مصرية متخصصة في برامج وفنون الطهي المتنوعة.