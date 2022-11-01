شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الدمرداش: تكريمي بمهرجان الدراما لحظة مهمة وفارقة في حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان مصطفى الدمرداش، خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة: "بأعتز جدا بمسلسل حسن البصري وبكل أعمالي مع المخرج الكبير أحمد طنطاوى؛ وأنا اتأخرت عن زملائى فى الوسط بسبب إنى دخلت الجيش، وأول ما خرجت إدانى دور فى مسلسل القضبان واشتغلت معاه في أعمال كتيرة".

وأضاف الدمرداش: إن الناس اعتقدت إني بأقدم أعمالا دينية فقط، واشتغلت أدوار مركبة منها مسلسل العاصفة مع المخرج إسماعيل عبد الحافظ وعفاف شعيب، وأنا أعتبر كل عمل أقدمه كأني داخل امتحان ثانوية عامة" .

وأشار إلى أن لحظة تكريمه فى مهرجان الدراما لحظة مهمة وفارقة فى حياته، ويعتبر التكريم تتويجا وتكريما عن مجمل أعماله، وقال: أُهدى التكريم لروح سامية أمين زوجته الراحلة.

وأضاف أن زوجته الفنانة سامية أمين كانت زميلته فى أكاديمية الفنون، وارتبطا بعد أسبوعين فى السنة الأولى للدراسة، وكانت نعم السند له، قائلا وهو يبكي: دورها مهم في تربية الأولاد.