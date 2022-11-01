شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الدمرداش: كريمة مختار أمي الثانية وسعاد حسني كانت بتجيب لي شيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى الدمرداش، خلال لقائه مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة: "كنت أذهب إلى البلاتوه مع نور أخي فى الأفلام وأتعامل مع العديد من النجوم بفيلم "صغيرة على الحب"، بطولة السندريلا سعاد حسني ورشدي أباظة، وكانوا سعداء بوجودي وأنا طفل صغير، سعاد حسنى كانت بتجيب لى شيكولاتة".

وأضاف: "إحنا صعايدة من المنيا ووالدي رفض التحاقي بالتمثيل، وقدم لي فى الكلية الحربية، وتخطيت عدة اختبارات، ولكني تعمدت السقوط في الاختبار الرياضي وطردني والدي من البيت، وذهبت من ورائه وقدمت فى أكاديمية الفنون، وسيبت البيت وروحت عن أخى نور وكريمة مختار، وعِشت معاهم لحد ما عمى أعادني إلى المنزل ووافق والدي.

وعن النجمة كريمة مختار زوجة أخيه نور الدمرداش، قال: مدام كريمة الله يرحمها كانت أمى بعد وفاة والدتى وكانت بتقول عليا إنى ابنها، وكنت لما أقع فى أى مشكلة كنت أروح أقولها هى، وكنت بترفد كتير من المدرسة لأنى بغيب علشان التمثيل، وروحت لنور قلت له تعالى معايا المدرسة فقال لى هروح معاك وهضربك قلمين أمام المدير علشان يحن عليك، وفوجئت بيه ضربنى 5 أقلام ورا بعض وزعلت منه واشتكيته لكريمة مختار وجه صالحنى.