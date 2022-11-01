شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الدمرداش: عندى 12 أخا وأختا وعشقت الفن منذ الصغر ووالدي رفض التحاقي بالفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان مصطفى الدمرداش، أن لديه 12 أخا وأختا، توفى منهم 3 فأصبحوا تسعة أطفال، أكبرهم المخرج نور الدمرداش.

وعن دخوله عالم الفن قال: حبي للفن بدأ فى سن 7 سنوات، عندما كان أخى نور مخرجا بالمسرح القومى.

وأضاف الدمرداش، خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، إن المخرج الكبير نور الدمرداش تزامن مع وجوده جيل عظيم من الفنانين، منهم شكرى سرحان وسناء جميل، وغيرهم من الفنانين، وكانوا في زيارة لمنزلنا، ويقومون بإجراء البروفات، وكان نور يقول لى تقعد ساكت ما تتكلمش.

وتابع: والدي كان رافضا دخولي عالم الفن وأمى كانت بتشجعنى.

مصطفى الدمرداش، ممثل مصري، من عائلة فنية فوالده الفنان أحمد الدمرداش، وشقيق كلا من الفنان نور الدمرداش، وفاروق الدمرداش. ظهر في بداية السبعينيات، وعمل لسنوات طويلة في المسلسلات الدينية خاصة، منها مسلسلات (محمد رسول الله، لا إله إلا الله، القضاء في اﻹسلام، رسول الإنسانية)، كما قدم عدد من المسلسلات التاريخية مثل (الحسن البصري، هارون الرشيد، عمر بن عبدالعزيز، سليمان الحلبي).