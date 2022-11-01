شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى حفلاً غنائيًا فى ألمانيا بعد مشاركته في مهرجان الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم راغب علامة، اليوم الإثنين، حفلاً غنائيًا في ألمانيا، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره من الجاليات العربية، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وأحيا النجم راغب علامة منذ أيام، حفلاً من أقوى حفلاته بمهرجان الموسيقى العربية في مشاركته الأولى ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهوره، منها: مغرم يا ليل وتعاليلي واللي باعنا خسر دلعنا وقلبي عشقها وآسف حبيتي ويا حياتي وسهروني الليل واستمارة 6 والحب الكبير ونسيني الدنيا.

وكرم مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وجيهان مرسى مديرة مهرجان الموسيقى العربية، النجم راغب علامة خلال حفله الغنائي على هامش فعاليات المهرجان.

وطرح الفنان اللبنانى راغب علامة فيديو كليب جديد عبرموقع الفيديوهات "يوتيوب" بعنوان "استمارة 6" من كلمات نادرعبد الله، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.

يذكر أن النجم اللبنانى راغب علامة طرح فيديو كليب مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، وهى من كلمات الشاعر الغنائى محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.